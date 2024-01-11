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VEDAŞ, ilkokul öğrencilerine enerji tasarrufu ve verimliliği hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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VEDAŞ, ilkokul öğrencilerine enerji tasarrufu ve verimliliği hakkında bilgi verdi

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, Bitlis'teki bir ilkokuldaki öğrencilere enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda bilgilendirme sunumu yaptı. VEDAŞ İl Müdürü Bahadır Demir, çocuklara enerji kaynaklarının tükenmesi ve gelecek nesiller için tasarrufun önemini anlattıklarını belirtti. Ekipler, daha yaşanılabilir bir dünya için enerjinin verimli kullanılması ve tasarruf önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

VEDAŞ, ilkokul öğrencilerine enerji tasarrufu ve verimliliği hakkında bilgi verdi
11.01.2024 - 17:24,
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Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, ilkokuldaki öğrencileri enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda bilgilendirdi.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos Şehit Metin Özdemir İlkokulu'nda öğrencilere sunum yaptı.

VEDAŞ İl Müdürü Bahadır Demir, gazetecilere, çocuklara tükenen enerji kaynakları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Öğrencilere yarınlara dair sorumluluklarından bahsettiklerini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Yapacağımız her tasarrufun bizden sonraki nesiller için faydasından bahsettik. Daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için enerjiyi verimli kullanmalı ve gerekli tasarruf önlemlerini alıp bu şekilde değerlendirmek gerektiğini söyledik. Çocukların enerjisi bizi daha da heyecanlandırdı. Okul idaresine ve yönetimine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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Bahadır Demir, Bitlis, Çevre, Enerji, Güncel, Son Dakika

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