Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs Mesajı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tüm emekçilerin bayramını kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, alın terinin ve emeğin ön plana çıkarıldığı bir gün olması için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.