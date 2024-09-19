Veliaht Prens'ten Filistin Mesajı

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RİYAD, 19 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Suudi Arabistan'ın İsrail ile diplomatik ilişki kurmayacağını söyledi.

Suudi Basın Ajansı'nın haberine göre söz konusu açıklamayı Çarşamba günü Suudi Şura Konseyi'nin 9. oturumunun ilk yılının açılışında yapan bin Selman, Filistin meselesinin Suudi Arabistan için birinci öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Veliaht Prens, "Krallığın, İsrail işgal yönetiminin uluslararası ve insani hukuku hiçe sayarak Filistin halkına karşı işlediği suçları reddettiğini ve güçlü bir şekilde kınadığını bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz adına Filistin devletini tanıyan ülkelere şükranlarını ifade eden Selman, diğer ülkeleri de aynı şekilde hareket etmeye çağırdı.