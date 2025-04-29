Venedik Bienali 2023 Başlıyor

Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden "19. Venedik Mimarlık Bienali"nin Uluslararası Mimarlık Sergisi, 10 Mayıs'ta kapılarını açıyor.

Bienalde, koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) üstlendiği Türkiye Pavyonu'nda, Ceren Erdem ve Bilge Kalfa'nın küratörlüğündeki "Yerebasan" başlıklı proje yer alacak.

Proje, toprağın duyusal ve döngüsel yapısından ilham alarak, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu yaşam biçimlerini mimarlığın odağına taşıyor.

Toprağın dokusunun, kokusunun ve sesinin deneyimlenebileceği, toprağı çok farklı açılardan ele alan sanat eserleri ve mimarlık projeleriyle çevrili bir alan olarak tasarlanan "Yerebasan", aynı zamanda, mimarlığın ilişki ağlarını yeniden düşünmeyi ve bu ağlarda iklimi, coğrafyayı, canlılığı ve döngüselliği önceliklendirmeyi amaçlıyor.

Hüseyin Aksoy, Michael Akstaller, E. Füsun Alioğlu ve Senem Akçay, Ali Mahmut Demirel, Sinem Dişli, Yelda Gin, Ali Miharbi, Özgül Öztürk, Serkan Taycan ve Orkan Telhan sergiye bireysel katkı sunarken, Atelier FY, Bire-Pan, Common Action Walls, Herkes İçin Mimarlık ve Poçolana Works, Mono Earth, Ozruh, Rec II, ReYard House, Solidified ve Yalın Mimarlık ise sergiye ekip olarak katkı veriyor.

Bienal, 23 Kasım'a kadar sürecek

Sergide, küratörlerin yaptığı açık çağrıya gelen 120 başvuru arasından belirlenen 18 projenin bulunduğu seçkiye de gazete formunda yer veriliyor.

Bienalin iki ana mekanından biri olan Arsenale'deki Türkiye Pavyonu, İKSV'nin koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla ve Dışişleri Bakanlığının himayesinde düzenleniyor.

Venedik Bienali 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda yer alacak proje, yapılan açık çağrı sonucunda Melike Altınışık, N. Müge Cengizkan, Prof. Dr. Zeynep Çelik, Oral Göktaş ve Dr. Sait Ali Köknar'ın yer aldığı seçici kurul tarafından belirlendi.

Türkiye, İKSV'nin girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla, bienalin ana mekanlarından Arsenale'deki Sale d'Armi binasında 20 yıllığına kiralanan mekan vesilesiyle 2014'ten bu yana Venedik Mimarlık Bienali'nde temsil ediliyor.

Venedik Bienali 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi hakkında

Başlığı ve teması, Venedik Bienali Başkanı Pietrangelo Buttafuoco ve 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin küratörü Carlo Ratti tarafından "Intelligens. Natural. Artificial. Collective." olarak açıklanan sergi, iki ana sergi mekanı Giardini ve Arsenale ile Venedik'teki çeşitli mekanlarda 10 Mayıs-23 Kasım'da ziyaret edilebilecek.

Ayrıntılı bilgi "iksv.org" ve "turkiyepavyonu25.iksv.org" adreslerinden edinilebilir.