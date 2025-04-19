Venedik'te Giriş Ücreti Uygulaması Devam Ediyor

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi kenti Venedik'te, günlük turist yoğunluğunu kontrol edebilmek amacıyla geçen yıl ilk kez yürürlüğe konulan ve günübirlik gelenlerden "giriş ücreti" alınmasını öngören uygulama bu yıl da devam edecek.

Venedik Belediye Meclisinin Eylül 2023'te günlük aşırı turizme karşı tedbir amacıyla aldığı karar doğrultusunda, ilk kez geçen yıl 29 günde denenen "giriş ücreti", bu sene de yine yoğun geçmesi beklenen 54 günde uygulanacak.

Bu yıl, günübirlikçilerden giriş ücreti alınması 18 Nisan'dan 27 Temmuz'a kadar özellikle tatil ve hafta sonlarına denk gelen günlerde uygulanacak.

Tarihi kente bu yıl bahar ve yaz döneminde günübirlik gelmeyi planlayan turistlerin, ziyaretleri belediyenin "yoğun gün" olarak belirlediği 54 günden birine denk geliyorsa, "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Katkısı) adıyla oluşturulan internet sitesinden giriş ücreti ödeyerek rezervasyon yapması gerekecek.

Bu seneki uygulamada giriş ücreti kente gitmeden 4 gün önce ödenirse 5 avro, son 3 günde ödenirse 10 avro olarak belirlendi. Ayrıca giriş ücretini ödemeyenlere yönelik idari para cezası da geçen seneye göre yarı yarıya azaltılarak, ücreti ödemeyen veya portala kayıt yaptırmayanlar için 25 avrodan 150 avroya (+10 avro giriş ücreti) kadar değişecek.

Kentin ana giriş noktalarından Santa Lucia Tren Garı, Roma Meydanı ve Tronchetto Otoparkı'nda geçen yıl olduğu gibi uygulamaya dair bilgilendirici panolar, ödeme ve kontrol noktaları konuldu.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler işlemlerini internet üzerinden yapmadıysa bu noktalarda ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Bu arada, günübirlik gelen turistlere uygulanan giriş ücretine karşı çıkanlar, bu uygulamanın turistleri yoğun günlerinde bile Venedik'i ziyaret etmekten vazgeçiremeyeceğini savunuyor.

Venedik Belediyesi, geçen yıl 29 günde kişi başı 5 avro olarak belirlenen giriş ücreti uygulamasından toplamda 2,4 milyon avro gelir elde etmişti.

Bütçeden sorumlu belediye meclis üyesi Michele Zuin, basına yaptığı açıklamada, bu yıl yaklaşık 1 ila 1,5 milyon avro daha fazla bir gelir elde etmeyi öngördüklerini söyledi.

Kanalların üstüne kurulu yapısı ve tarihi dokusuyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.