Venezuela'da Altın Madeni Çöktü: 30 Ölü, 100'den Fazla Kişi Mahsur - Son Dakika
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Venezuela'da Altın Madeni Çöktü: 30 Ölü, 100'den Fazla Kişi Mahsur

Venezuela\'da Altın Madeni Çöktü: 30 Ölü, 100\'den Fazla Kişi Mahsur

Venezuela'nın Bolivar eyaletindeki yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu 30 kişi öldü, 100'den fazla kişi toprak altında kaldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

21.02.2024 22:39  Güncelleme: 22:44
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Venezuela'nın Bolivar eyaletindeki yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 100'den fazla kişi toprak altında kaldı.

Yetkililer, eyalete bağlı Angostura kasabasında, yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi.

Olayda şimdiye kadar 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 100'den fazla kişinin de mahsur kaldığını ifade etti.

Bolivar eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Helikopterle kasabaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Venezuela basınında çıkan haberlerde çökmenin heyelandan kaynaklandığı ve toprak altında tam olarak kaç kişinin kaldığının bilinmediği ifade edildi.

Brezilya sınırındaki Bolivar eyaleti altın, elmas, demir, boksit ve koltan rezervlerinin zengin olmasıyla tanınıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Altın Madeni Çöktü: 30 Ölü, 100'den Fazla Kişi Mahsur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venezuela'da Altın Madeni Çöktü: 30 Ölü, 100'den Fazla Kişi Mahsur - Son Dakika
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