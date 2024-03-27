Venezuela'da ana muhalefet, devlet başkanı seçimi için geçici olarak Edmundo Gonzalez'i aday gösterdi

Venezuela'da ana muhalefet, devlet başkanı seçimi için geçici olarak Edmundo Gonzalez'i aday gösterdiğini duyurdu.
Demokratik Üniter Platformundan (PUD) yapılan açıklamada, Venezuela'nın eski Arjantin ve Cezayir Büyükelçisi Edmundo Gonzalez'in "geçici olarak" devlet başkanı seçimi için kaydının yaptırıldığı bildirildi.
Ulusal Seçim Konseyi (CNE), muhalefet adına Gonzalez'in adaylığını doğruladı.
Öte yandan eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2006'daki seçimde rakibi olan muhalif isimlerden Manuel Rosales de aday olduğunu açıkladı.
Yerel basında çıkan haberde, ana muhalefet partisinin ilk adayı olarak gösterilen ancak 15 yıl siyasi yasak cezası aldığı için seçimde aday olamayacak Maria Corina Machado'nun Rosales'in adaylığına sıcak bakmadığı belirtildi.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanı seçimi için partisi tarafından 3. kez resmen aday gösterilmişti.
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