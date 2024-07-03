Venezuela'da Beryl Kasırgası 3 Kişinin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
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Venezuela'da Beryl Kasırgası 3 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Venezuela'nın kuzeydoğusunu vuran Beryl Kasırgası sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kasırga nedeniyle birçok bölge elektriksiz kaldı ve binlerce ev zarar gördü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bölgeye yardım ekiplerinin gönderildiğini ve etkilenenlere su, gıda ve ilaç ulaştırıldığını açıkladı. Ayrıca Kolombiya'da orta şiddette yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği, Meksika'da ise arama kurtarma çalışmaları için askerlerin görevlendirildiği belirtildi.

03.07.2024 23:43
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Venezuela'da, Atlantik Okyanusu'nda oluşan Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Devlet kanalı VTV'deki haberde, Beryl Kasırgası'nın Venezuela'nın kuzeydoğusunu vurması sonucu 3 kişinin öldüğü, birçok bölgenin de elektriksiz kaldığı bildirildi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da basına yaptığı açıklamada, Sucre eyaletinde kasırga nedeniyle 400 evin tamamen yıkıldığını, 8 bin evin ise kısmen etkilendiğini duyurdu.

Sucre'de 4 kişinin kayıp olduğunu dile getiren Maduro, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve kasırgadan etkilenenlere su, gıda ve ilaç ulaştırıldığını belirtti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin yayımladığı son rapora göre, "kategori 4"e düşen Beryl Kasırgası, Karayip Denizi boyunca kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam edecek.

Kolombiya'da şiddetli yağış bekleniyor

Öte yandan Kolombiyalı yetkililerin yaptığı açıklamada da Beryl Kasırgası'nın Magdalena, Cesar ve La Guajira yönetim merkezlerinde orta şiddette yağış ve kuvvetli rüzgara yol açmasının beklendiği bildirildi.

Meksika'da ise Yucatan Yarımadası'nı vurması öngörülen Beryl Kasırgası öncesi 8 bin 500 asker arama kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Beryl Kasırgası 3 Kişinin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika

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