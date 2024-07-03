Venezuela'da Beryl Kasırgası 3 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Güncel

Venezuela'da, Atlantik Okyanusu'nda oluşan Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Devlet kanalı VTV'deki haberde, Beryl Kasırgası'nın Venezuela'nın kuzeydoğusunu vurması sonucu 3 kişinin öldüğü, birçok bölgenin de elektriksiz kaldığı bildirildi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da basına yaptığı açıklamada, Sucre eyaletinde kasırga nedeniyle 400 evin tamamen yıkıldığını, 8 bin evin ise kısmen etkilendiğini duyurdu.

Sucre'de 4 kişinin kayıp olduğunu dile getiren Maduro, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve kasırgadan etkilenenlere su, gıda ve ilaç ulaştırıldığını belirtti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin yayımladığı son rapora göre, "kategori 4"e düşen Beryl Kasırgası, Karayip Denizi boyunca kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam edecek.

Kolombiya'da şiddetli yağış bekleniyor

Öte yandan Kolombiyalı yetkililerin yaptığı açıklamada da Beryl Kasırgası'nın Magdalena, Cesar ve La Guajira yönetim merkezlerinde orta şiddette yağış ve kuvvetli rüzgara yol açmasının beklendiği bildirildi.

Meksika'da ise Yucatan Yarımadası'nı vurması öngörülen Beryl Kasırgası öncesi 8 bin 500 asker arama kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirildi.