Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimi Sonrası Çıkan Şiddet Olaylarında 25 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimi Sonrası Çıkan Şiddet Olaylarında 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, devlet başkanlığı seçiminin ardından çıkan şiddet olaylarında 2'si asker, 25 kişinin hayatının kaybettiğini belirtti. Saab, gözaltına alınanların uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılarının tespit edildiğini ve soruşturmaların sürdüğünü aktardı.

12.08.2024 23:53
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Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, devlet başkanlığı seçiminin ardından çıkan şiddet olaylarında 2'si asker, 25 kişinin hayatının kaybettiğini belirtti.

Başkent Caracas'ta basın toplantısı düzenleyen Saab, şiddet olaylarında gözaltına alınanların uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılarının tespit edildiğini ve soruşturmaların sürdüğünü aktardı.

Saab, gösterilerde meydana gelen can kayıplarına da değinerek, "29 ve 30 Temmuz tarihleri arasında, 2'si asker 25 kişi hayatını kaybetti. Yürüttüğümüz soruşturmalar neticesinde 'komanditolar' isimli suç gruplarının bu ölümlerden sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Elimizde telefon görüşmelerinin ve çok sayıda videonun kayıtları var." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınanların yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Saab, "Venezuela, şimdiye kadar hiç görmediği bir şiddetle sınanıyor. Renkli bir devrim dayatmaya çalıştılar. ABD tarafından finanse edilen Ukrayna'daki durumu hatırlayalım, işte aynısını burada uygulamak istiyorlar ve meşru şekilde seçilen hükümeti devirmek için çağrıda bulunuyorlar." diye konuştu.

Saab, ülke genelindeki şiddet eylemlerinde 21 ilkokul, 34 lise, 2 üniversite, 11 metro durağı, 28 otobüs, 12 polis aracı, 15 motosiklet, 10 polis karakolu ve 27 anıta saldırı yapıldığını kaydetti.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimi Sonrası Çıkan Şiddet Olaylarında 25 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimi Sonrası Çıkan Şiddet Olaylarında 25 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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