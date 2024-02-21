Venezuela'da Türkçe'ye olan ilgi artıyor - Son Dakika
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Venezuela'da Türkçe'ye olan ilgi artıyor

Venezuela\'da Türkçe\'ye olan ilgi artıyor

Venezuela'da yaşayan gençler, Türk dizileri ve Türkiye-Venezuela ilişkilerinin gelişmesi ile Türkçeye her geçen gün ilgi duyuyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün Venezuela'nın başkenti Karakas'ta açtığı çevrimiçi Türkçe kurslarına bu yıl 180 kişi kayıt yaptırdı. Gençler, Türkçeyi öğrenerek Türk kültürüne ve dizilere olan ilgilerini artırmak istediklerini belirtiyor.

21.02.2024 11:05
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Venezuela'da yaşayan gençler, Türk dizileri ve Türkiye-Venezuela ilişkilerinin gelişmesi ile Türkçeye her geçen gün ilgi duyuyor.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Venezuela'nın başkenti Karakas'ta geçen yıl faaliyet göstermeye başlayan kültür merkezinde açılan çevrimiçi Türkçe kurslarına bu yıl 180 kişi kayıt yaptırdı.

Reklam firmasında çalışan 32 yaşındaki Yohari Olivares, AA muhabirine, Portekizce bildiğini, ikinci dil olarak Türkçeyi seçtiğini ve YEE'de Türkçe öğrenmeye başladığını söyledi.

Türkiye'ye hiç gelmediğini belirten Olivares, "Türkiye'yi hiç ziyaret etmedim ama Türk dizilerini çok seviyorum. Sen Çal Kapımı dizisini izliyorum. Tarkan'ı da çok seviyorum. Türkçeye hep ilgim vardı, zor bir dil ama öğrenmek hoşuma gidiyor." dedi.

Argelia Velasquez de MÜSİAD'ın Venezuela ofisinde çalışması ve dizileri izleyip etkilendiği için Türkçe öğrenmeye başladığını ifade etti.

Türk arkadaşları olduğunu fakat Türkiye'ye gelmediğini belirten Velasquez, "Türk dizilerini teyzem izlerken gördüm ben de çok keyif alıyordum. Yunus Emre Enstitüsünün kursunu görünce başlamak istedim. Öğrenmem gerekiyor Türkçeyi, bana faydalı olacak." dedi.

Türkiye'ye ilahiyat eğitimi almak için gelen ve bir yıl kaldıktan sonra devam edemeyen Carlos Capiello da öğrendiği Türkçeyi unutmak istemediğini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini ama iki ülke ilişkilerinin artması dolayısıyla ülkesinde kendisine ihtiyacın fazla olduğunu gördüğünden Venezuela'ya döndüğünü ifade eden Capiello, "Türkçe hep hoşuma gidiyor. Türk kültürü ve Türk dizileri ilgimi çekiyor. Diriliş Ertuğrul izledim çok keyifliydi." dedi.

Capiello, çok sayıda Türk arkadaşı olduğunu ve yaşadığı dönem içinde Türklerin misafirperver davrandığını belirterek, "Müslüman olmadım ama şehadet getirdim. Türkçeyi unutmamak için çalışmalara devam ediyorum. YEE'ye de teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Venezuela, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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