Venezuela\'dan vatandaşlarına "ABD\'ye seyahat etmeyin" uyarısı

Venezuela, yayınladığı seyahat uyarısında ABD'de yaşanan insan hakları ihlallerine dair iddiaları gerekçe göstererek vatandaşlarını ABD'yi yolculuk etmemeleri konusunda uyardı.

"GÖÇÜ ŞANTAJ OLARAK KULLANIYORLAR"

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil salı günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada ABD'de bulunan Venezuelalıların sınır dışı edilme, ailelerinden ayrı kalma ve keyfi alıkonulma riski altında olduğunu söyledi. Gil, Washington'ı "göçü şantaj olarak" kullanmak ve yabancı düşmanlığını körüklemekle de suçladı.

"YOLCULUK YAPMAYIN" UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada ABD'lilere ve ülkede yasal olarak bulunan yabancılara Venezuela'ya yolculuk yapmamaları tavsiyesi yer almıştı.