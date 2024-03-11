Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ramazan ayının başlaması münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Maduro, "Dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman toplumu kardeşlerimizin ramazan ayı başlangıcı kutlu olsun. Bu kutsal dönemde Tanrı'nın size huzur, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de X'ten paylaştığı kutlama mesajında, "Ramazan ayının bu ilk gününde Venezuela, başta kahraman Filistin halkı olmak üzere Müslüman halklara ve milletlere selamlarını gönderiyor. Venezuela'da yer alan Müslüman topluluklara da iyi temennilerimizi iletiyoruz. Hepinize bereketli ve huzur dolu ramazan dileriz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ramazan Ayını Kutladı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 4 tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Portekiz'de yapılan genel seçimlerde sağ ittifak en çok oy almasına rağmen çoğunluğu elde edemedi. Demokratik İttifak birinci, Sosyalistler ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı Chega partisinin oy oranı ise tahminlere göre yüzde 14-17 arasında. Seçim sonuçları beklenildiği gibi gelmeyince Sosyalistler muhalefette yer alacaklarını açıkladı. Portekiz ekonomisi ise son yıllarda büyümekte zorlanmış ve bu yıl da düşük bir performans bekleniyor.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayıran bir yol inşa etti. Yolun amacı, asker ve ekipmanların hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak olarak açıklandı. Ancak bazı uzmanlar, bu yolun Filistinlilerin geri dönüşünü engellemek için kullanılabileceğinden endişe ediyor. Yolun zırhlı araçlar tarafından kullanılabileceği ve İsrail'in Gazze'de kalıcı olma planının bir parçası olduğu düşünülüyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir öğrenci, wi-fi ağının adını Ukrayna yanlısı bir slogan yapması nedeniyle 10 günlük hapis cezası aldı. Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuyan öğrenci, 'Slava Ukraini!' adlı sloganı kullanmakla 'radikal örgütlerin simgelerini taşımaktan' suçlu bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini eleştirenlerin hapis cezası aldığı ülkede, bu çatışmaya 'savaş' demek de yasaklanmış durumda.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç duraklayan başka bir hafif ticari araca çarparak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de itfaiye personeli ve fırın çalışanları, ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı. İtfaiye personeli yemekhanede bir araya gelerek sahurunu gerçekleştirdi. Fırın çalışanları ise mesailerini içerisinde sahur yaparak oruçlarına niyetlendi. Ayrıca, ramazan davulcuları da sokaklarda dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.
2024 Oscar Ödül Töreni'nde Oppenheimer filmi, en iyi film dahil yedi dalda ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti. Christopher Nolan en iyi yönetmen ödülünü alırken, Cillian Murphy en iyi aktör ödülünü kazandı. Emma Stone ise en iyi kadın aktris ödülünü aldı. Oppenheimer ayrıca en iyi makyaj ve saç tarzı, en iyi kostüm ve en iyi prodüksiyon tasarımı ödüllerini de aldı. Robert Downey Jr. en iyi yardımcı erkek oyuncu, Da'Vine Joy Randolph ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Billie Eilish ve Finneas O'Connell en iyi özgün şarkı ödülünü aldı. Birleşik Krallık yapımı The Zone of Interest en iyi yabancı dilde film ödülünü kazanırken, Ludwig Göransson en iyi film müziği ödülünü aldı. Jennifer Lame en iyi kurgu ödülünü alan ilk kadın oldu. Wes Anderson en iyi kısa film ödülünü kazandı. Filistin protestosu nedeniyle geç başlayan törende Zone of Interest en iyi ses ödülünü aldı. 20 Days in Mariupol en iyi belgesel ödülünü kazanırken, Last Repair Shop en iyi kısa belgesel ödülünü, War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko ise en iyi kısa animasyon ödülünü aldı. The Boy and the Heron en iyi animasyon ödülünü kazandı. American Fiction en iyi uyarlama senaryo, Anatomy of a Fall ise en iyi özgün senaryo ödüllerini aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?