Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ramazan Ayını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ramazan Ayını Kutladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ramazan ayının başlaması münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Maduro, dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman toplumuna huzur ve mutluluk diledi. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de Müslüman halklara selamlarını iletti ve Venezuela'daki Müslüman topluluklara bereketli bir ramazan diledi.

11.03.2024 06:21  Güncelleme: 06:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ramazan ayının başlaması münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Maduro, "Dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman toplumu kardeşlerimizin ramazan ayı başlangıcı kutlu olsun. Bu kutsal dönemde Tanrı'nın size huzur, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de X'ten paylaştığı kutlama mesajında, "Ramazan ayının bu ilk gününde Venezuela, başta kahraman Filistin halkı olmak üzere Müslüman halklara ve milletlere selamlarını gönderiyor. Venezuela'da yer alan Müslüman topluluklara da iyi temennilerimizi iletiyoruz. Hepinize bereketli ve huzur dolu ramazan dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ramazan Ayını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gebze'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı
    07:18 Gebze'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

  • Ödemiş'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
    07:17 Ödemiş'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 4 tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Portekiz'de Genel Seçimler Sonuçlandı
    06:58 Portekiz'de Genel Seçimler Sonuçlandı

    Portekiz'de yapılan genel seçimlerde sağ ittifak en çok oy almasına rağmen çoğunluğu elde edemedi. Demokratik İttifak birinci, Sosyalistler ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı Chega partisinin oy oranı ise tahminlere göre yüzde 14-17 arasında. Seçim sonuçları beklenildiği gibi gelmeyince Sosyalistler muhalefette yer alacaklarını açıkladı. Portekiz ekonomisi ise son yıllarda büyümekte zorlanmış ve bu yıl da düşük bir performans bekleniyor.

  • İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda yeni bir yol inşa etti
    06:58 İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda yeni bir yol inşa etti

    İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayıran bir yol inşa etti. Yolun amacı, asker ve ekipmanların hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak olarak açıklandı. Ancak bazı uzmanlar, bu yolun Filistinlilerin geri dönüşünü engellemek için kullanılabileceğinden endişe ediyor. Yolun zırhlı araçlar tarafından kullanılabileceği ve İsrail'in Gazze'de kalıcı olma planının bir parçası olduğu düşünülüyor.

  • Moskova'da Öğrenci, Ukrayna Yanlısı Wi-Fi Adı Nedeniyle Hapis Cezası Aldı
    06:58 Moskova'da Öğrenci, Ukrayna Yanlısı Wi-Fi Adı Nedeniyle Hapis Cezası Aldı

    Rusya'nın başkenti Moskova'da bir öğrenci, wi-fi ağının adını Ukrayna yanlısı bir slogan yapması nedeniyle 10 günlük hapis cezası aldı. Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuyan öğrenci, 'Slava Ukraini!' adlı sloganı kullanmakla 'radikal örgütlerin simgelerini taşımaktan' suçlu bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini eleştirenlerin hapis cezası aldığı ülkede, bu çatışmaya 'savaş' demek de yasaklanmış durumda.

  • Gebze'de hafif ticari araç kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
    06:47 Gebze'de hafif ticari araç kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç duraklayan başka bir hafif ticari araca çarparak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

  • İzmir'de itfaiye personeli ve fırın çalışanları ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı
    06:47 İzmir'de itfaiye personeli ve fırın çalışanları ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı

    İzmir'de itfaiye personeli ve fırın çalışanları, ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı. İtfaiye personeli yemekhanede bir araya gelerek sahurunu gerçekleştirdi. Fırın çalışanları ise mesailerini içerisinde sahur yaparak oruçlarına niyetlendi. Ayrıca, ramazan davulcuları da sokaklarda dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

  • Oppenheimer, 2024 Oscar Ödül Töreni'nde 7 ödül kazandı
    06:43 Oppenheimer, 2024 Oscar Ödül Töreni'nde 7 ödül kazandı

    2024 Oscar Ödül Töreni'nde Oppenheimer filmi, en iyi film dahil yedi dalda ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti. Christopher Nolan en iyi yönetmen ödülünü alırken, Cillian Murphy en iyi aktör ödülünü kazandı. Emma Stone ise en iyi kadın aktris ödülünü aldı. Oppenheimer ayrıca en iyi makyaj ve saç tarzı, en iyi kostüm ve en iyi prodüksiyon tasarımı ödüllerini de aldı. Robert Downey Jr. en iyi yardımcı erkek oyuncu, Da'Vine Joy Randolph ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Billie Eilish ve Finneas O'Connell en iyi özgün şarkı ödülünü aldı. Birleşik Krallık yapımı The Zone of Interest en iyi yabancı dilde film ödülünü kazanırken, Ludwig Göransson en iyi film müziği ödülünü aldı. Jennifer Lame en iyi kurgu ödülünü alan ilk kadın oldu. Wes Anderson en iyi kısa film ödülünü kazandı. Filistin protestosu nedeniyle geç başlayan törende Zone of Interest en iyi ses ödülünü aldı. 20 Days in Mariupol en iyi belgesel ödülünü kazanırken, Last Repair Shop en iyi kısa belgesel ödülünü, War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko ise en iyi kısa animasyon ödülünü aldı. The Boy and the Heron en iyi animasyon ödülünü kazandı. American Fiction en iyi uyarlama senaryo, Anatomy of a Fall ise en iyi özgün senaryo ödüllerini aldı.


23:18 Eylem Tok’un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu
22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:37 Sonunda muradına erdi Arda Güler Real Madrid’de ilk golünü attı Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı
20:34 İl il Ramazan’ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri İl il Ramazan'ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri
19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
00:29 İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy’e gelen yatıyor İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor
00:20 Elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düşerek yanmaya başladı Elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düşerek yanmaya başladı
23:52 Hakemlerden hç memnun değil Edin Dzeko’dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
21:49 Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı
21:13 Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı
21:07 Kanarya hata yapmadı Fenerbahçe, Pendikspor’u sahasında 4-1 yendi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi
20:45 Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın
19:53 Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus’un ’beyaz bayrak açma’ çağrısına yanıt verdi Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak açma' çağrısına yanıt verdi
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 07:25:08. #1.11#
SON DAKİKA: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ramazan Ayını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement