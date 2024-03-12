Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: ABD'nin yaptırımları GSYİH'da 700 milyar dolar kayba yol açtı - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: ABD'nin yaptırımları GSYİH'da 700 milyar dolar kayba yol açtı

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYİH) yaklaşık 700 milyar dolarlık bir kayba neden olduğunu açıkladı. Rodriguez, yaptırımların Venezuela'nın petrol sektöründe 232 milyar dolarlık zarara yol açtığını ve uluslararası bankalarda dondurulan Venezuela varlıklarının 22 milyar doları aştığını belirtti. Ayrıca, ABD'nin yaptırımları kaldırmaya yanaşmadığını vurguladı ve Latin Amerika'nın yeni bir finansal yapıya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

12.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:14
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KARAKAS, 11 Mart (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYİH) yaklaşık 700 milyar ABD doları tutarında kayba yol açtığını söyledi.

Rodriguez, Pazartesi günü Bolivia'nın Santa Cruz de la Sierra kentinde düzenlenen uluslararası bir seminerde yaptığı konuşmada, yaptırımlar nedeniyle Venezuela'nın petrol sektörünün yaklaşık 232 milyar dolar zarara uğradığını, ayrıca uluslararası bankalarda Venezuela'ya ait 22 milyar doları aşkın dondurulmuş varlığın bulunduğunu belirtti.

Rodriguez, ABD'nin Ekim 2023'te hükümetle Venezuela'nın muhalefet partileri arasında yapılan Barbados Anlaşması'nda öngörüldüğü üzere yaptırımların kaldırılmasına yanaşmadığını vurguladı.

Söz konusu anlaşma, Ekim 2023'te 44 Numaralı Genel Lisans adıyla ABD tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine yaptırımların gevşetilmesini öngörüyordu. Fakat Joe Biden yönetimi, Maduro'nun bir muhalefet adayının başkanlık yarışına katılmasını yasaklamasına yanıt olarak Ocak ayında Venezuela'ya yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koydu.

Rodriguez, ABD'nin tek taraflı politikaları göz önüne alındığında Latin Amerika'nın "esas olarak" yeni bir finansal yapıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı, "Eğer yeni bir finansal yapıyı düşünmek istiyorsak, ticaretimizi kendi para birimimizle yürütmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: ABD'nin yaptırımları GSYİH'da 700 milyar dolar kayba yol açtı - Son Dakika

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