KARAKAS, 4 Nisan (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC) oturumunda tek taraflı yaptırımların hayata geçirilmesinin oy çokluğuyla reddedilmesini memnuniyetle karşıladı.
Tek taraflı zorlayıcı tedbirler getirilmesinin insan haklarının uygulanması üzerindeki etkilerine ilişkin karar, 32 lehte, 14 aleyhte ve bir çekimser oyla kabul edildi.
Gil, sosyal medya platformu X üzerinden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bugün BM İnsan Hakları Konseyi'nde 32 ülke, tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin uygulanmasına karşı oy kullanarak bu tedbirlerin halklar üzerindeki olumsuz etkilerini kabul etti" dedi.
"Mesajın" açık olduğunu belirten Gil, "Uluslararası toplum, ABD'nin müdahaleci ve suç niteliğindeki politikasını reddediyor. Çok kutupluluğu teşvik etmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Bakan, tek taraflı yaptırımların uygulanmasının "uluslararası hukuka ve uluslar arasındaki egemen eşitliği ilkesine aykırı olduğunu" belirtti.
Ülkeye 900'den fazla tek taraflı yaptırım uygulayan ABD'yi kınayan Venezuela, söz konusu tedbirlerin Venezuela halkının temel haklarını etkilediğine işaret ediyor.
Gil, Şubat ayı sonunda UNHRC'de yaptığı bir konuşmada, yaptırımların Venezuela'ya 232 milyar ABD dolarını aşan kayba mal olduğunu vurgulamıştı.
Son Dakika › Güncel › Venezuela, tek taraflı yaptırımların reddedilmesini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce 4 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun şehadetinin yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Programa, ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ünye Gücü Futbol Kulübü, play-off 6. ve son haftada İzmir'de Bornova Hitabspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Deniz Benli, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak ve 4 büyükleri Ünye'de ağırlamak olduğunu belirtti. Takımın teknik sorumlusu Muhammet Kışla ise Süper Lig'e çıkmanın gururunu yaşadıklarını ve bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi. Takım kaptanı Aleyna Meral ise takım olarak verdikleri mücadelenin zaferle sonuçlandığını vurgulayarak, birbirlerine güvendiklerini ve birlikte savaştıklarını ifade etti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 28 yıllık fırın ustası Feridun Yaşayan, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pideleri yaparken, yeni neslin bu mesleğe ilgi göstermediğini belirtti. Yaşayan, fırın ustasının günlük maaşının bin lira civarında olduğunu ve aylık 30 bin lira kazandığını ifade etti.
Adana, Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği yer olarak biliniyor. Hasat başladığında çiftçilerin yüzü güldü ve ilk turfanda patatesler kilogramı tarlada 17 liradan satıldı. Adana'da ekilen ve dönüm başına ortalama 4 ton verim alınan patateslerden yaklaşık 300 bin ton rekolte bekleniyor. Patates üretimi her yıl artış gösteriyor ve Adana, üretimde önemli bir merkez haline geliyor. Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, patates üretiminin planlı bir şekilde yapıldığını ve tüketiciyi ve üreticiyi mağdur etmediklerini belirtti. Çiftçiler ise verimden memnun olduklarını ifade etti.
İzmir'in Buca ilçesinde bir aracın otomobile ve kamyonete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralanırken, sürücü baygınlık geçirdi. Kaza anı ve kazazedelerin ifadeleri de görüntülere yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 3 kilo 80 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 yolcu gözaltına alındı.
Kocasinan Belediyesi'nin Nikah Salonu'nda 24 çift, 04.04.2024 tarihinde evliliklerini gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, çiftlere mutlu bir ömür diledi.
Iğdırlı besiciler, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkartarak buralarda hayvanlarını otlatıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte kırsal kesim ve köylerde besicilik yapan çiftçiler, hayvanlarını boş arazilere veya Ağrı Dağı eteklerine yönlendiriyor. Iğdır'da ailece çiftçilik yapan Gökhan Çakar, koyunlarını meraya bıraktıklarını ve ilerleyen günlerde yüksek yaylalara götüreceklerini belirtti.
İstanbul'da gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve oğlu, Giresun'un Tirebolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Giresun Valisi, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve yakınları katıldı. Baba ve oğlu aynı köydeki aile kabristanlığında yan yana defnedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?