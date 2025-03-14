Venezuela ve ABD'den Göçmen Anlaşması

KARAKAS, 14 Mart (Xinhua) -- Venezuela ve ABD, Venezuela'nın "Vatana Dönüş" planı kapsamında ABD'deki Venezuelalı yasadışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesine yönelik uçuşları yeniden başlatma konusunda anlaşmaya vardı.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD özel temsilcisi Richard Grenell ile perşembe günü yapılan görüşmelerde "ABD'deki Venezuelalı kadın ve erkek vatandaşların ülkelerine geri gönderilmesi" konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Açıklamada, kararın Venezuela'nın insan haklarını koruma ve "aile birleşimini" teşvik etme taahhüdü doğrultusunda alındığı vurgulandı.

Açıklamada nerede olurlarsa olsunlar vatandaşlarını desteklemeye yönelik ülkenin kararlılığı vurgulanırken, vatandaşların ülkelerine dönüp aileleriyle yeniden bir araya gelmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Venezuela vatandaşlarını ülkelerine taşıyan uçuşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li enerji şirketi Chevron'un Venezuela'daki işletme iznini iptal etme kararının ardından askıya alınmıştı.