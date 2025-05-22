Venezuela'ya 90 Göçmen Döndü - Son Dakika
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Venezuela'ya 90 Göçmen Döndü

22.05.2025 09:49
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ABD'den sınır dışı edilen 90 Venezuelalı göçmen, Karakas'a ulaştı. Sağlık ve güvenlik önlemleri alındı.

KARAKAS, 21 Mayıs (Xinhua) -- Venezuela İçişleri Bakanlığı, ABD tarafından sınır dışı edilen 90 Venezuelalı göçmenin daha başkent Karakas'a ulaştığını duyurdu.

Aralarında 77 erkek, 6 kadın ve 7 çocuğun bulunduğu göçmenler, çarşamba günü ABD'nin güneyindeki Teksas eyaletinden başkent Karakas'ta hizmet veren Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Bakanlık açıklamasında, "Venezuela'daki kurum ve kuruluşlar, ABD hükümetinin sınır dışı ettiği kişilerin ülkeye gelişi konusunda sağlık ve yasal güvenlikle ilgili farklı protokolleri güvence altına almaktadır" denildi.

Geri dönen göçmenler, Sağlık Bakanlığı, Ulusal Çocuk Enstitüsü, Bolivarcı Ulusal Polis ve istihbarat servisleri gibi farklı kurumların temsilcileri tarafından karşılandı.

Şubat ayından bu yana ABD'den sınır dışı edilen Venezuelalı göçmenleri ülkelerine geri götüren uçuşlarda artış yaşanıyor.

Venezuelalı yetkililere göre yılın başından bu yana 4.000'den fazla göçmen, ABD ve Meksika'dan ülkelerine geri gönderildi.

Kaynak: Xinhua

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