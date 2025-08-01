Veteriner Amca Camide: Çocuklara Hayvan Eğitimi

Antalya'da hayata geçirilen "Veteriner Amca Camide" projesiyle yaz tatilinde Kur'an kursu için camilerde bulunan çocuklara, hayvanlar, hayvanların insanlar için önemi ve hayvancılığın ülke ekonomisine katkısı gibi konularda bilgi veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şehir yaşantısı nedeniyle hayvanlar konusunda eksik bilgi sahibi olan çocukları bu konuda aydınlatmak ve onlara hayvan sevgisi aşılamak için harekete geçti.

Hayata geçirilen "Veteriner Amca Camide" projesi kapsamında Müdürlük'te görevli veteriner hekim Murat Şahiner, camileri ziyaret ederek Kur'an kursu için gelen çocuklara sinevizyon eşliğinde hayvanları anlatmaya başladı.

Eğlenceli ortamda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara, hayvan çeşitleri, hayvanlara ilk yardım, hayvancılığın ülke için önemi, hayvanların ekosistemdeki yeri ve insanlık için faydaları hakkında bilgi veriliyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak, AA muhabirine, Türkiye'de son 40 yılda köyden kente göçle birlikte şehir nüfusunun çok arttığını, buna bağlı olarak kırsal ve tarımsal bilgilerde azalma olduğunu söyledi.

Televizyondaki bir bilgi yarışmasına katılan gencin ineğin yavrusunun adını dahi bilemediğini belirten Irmak, "İnsanlar köyden kente göçtü, şehirdeki çocuklarımız doğadan, tarımdan ve hayvandan uzaklaştı. Bunun üzerine çocuklarımıza hayvanları tanıtmak, çiftlik hayvanlarını öğretmek, hayvancılığın ve hayvansal gıdaların önemini öğretmek için proje geliştirdik." dedi.

"Çocuklar doğaya karşı çok daha bilinçli hale geldi"

"Veteriner Amca Camide" projesinin benzerini ilk etapta okullarda uyguladıklarını anlatan Irmak, 7 binin üzerinde öğrenciye ulaştıklarını kaydetti.

Projeyle ilgili çok olumlu dönüşler aldıklarını aktaran Irmak, şöyle devam etti:

"Çocuklar hayvancılığın yanında veteriner hekimlik mesleğine karşı, doğaya karşı çok daha bilinçli hale geldi. Eğitimlerde çocukların doğadaki hayvanları daha iyi tanımaları, nelere dikkat etmeleri gerektiği gibi konuları anlatıyoruz. Kutsal mekanlarımızı doğa, ülkemiz ve çocuklarımız için değerlendiriyoruz. Proje sayesinde hayvancılık yapmaya istekli çocuk grubu oluştu. Veteriner hekim olup çiftlik kurmak isteyenler çıkıyor. Bu gibi çalışmalarla çocuklarımızı tarım ve hayvancılıkla buluşturabiliriz. Proje ülke geneline yayılırsa hayvancılığa karşı çocukların ilgisinin artacağını ve gelecekte ülkemizin bu alanda daha güçlü olacağını düşünüyorum."

Şahiner ise veteriner hekim olarak ilk defa çocuklara hayvanlarla ilgili eğitim verdiğini söyledi.

Camideki çocukların hayvanları tanımak için meraklı olduğunu dile getiren Şahiner, "Çocuklar köpek, inek, at ve koyun gibi hayvanların yavrusuna ne ad verildiğini bilmiyor. Verdiğimiz eğitimler sayesinde çocukların hayvanlara olan yaklaşımlarının olumlu şekilde değiştiğini gördük." dedi.

Kepez Süleymaniye Cami imamı Rıdvan Efe de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün camilerde çocuklara yönelik böyle bir eğitim vermesinin çok faydalı olduğunu ifade etti.