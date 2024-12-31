Veteriner Fakültesi'nde Beyaz Önlük Töreni - Son Dakika
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Veteriner Fakültesi'nde Beyaz Önlük Töreni

Atatürk Üniversitesi'nde 119 öğrenci için Beyaz Önlük Giyme töreni düzenlendi, Rektör başarı diledi.

31.12.2024 11:47
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Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesine kayıt yaptıran 119 öğrenci için "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

Üniversitenin Nenehatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Veteriner Fakültesine kayıt yaptıran 25. dönem 119 öğrenci, meslek hayatlarının simgesi olan beyaz önlüklerini giymenin gururunu yaşadı.

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin yalnızca Türkiye'de değil uluslararası alanda da saygın konuma sahip olduğunu söyledi.

Öğrencilere başarı dileyen Hacımüftüoğlu, "Veteriner Fakültesi alanında uzman akademik kadrosu ve modern altyapısıyla ülkemizin veteriner hekim ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstleniyor. Beyaz önlüklerinizi giyerek bu onurlu mesleğe ilk adımı atıyorsunuz." dedi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş da fakültenin eğitim anlayışını ve misyonunu anlattı.

Veteriner hekimliğin toplum ve insanlık için hayati bir meslek olduğunu belirten Aktaş, "Beyaz önlükleriniz, yalnızca mesleğinizin değil aynı zamanda etik değerlere olan bağlılığınızın da bir göstergesidir. Sizlerden mesleğinize layık bireyler olmanızı bekliyoruz." diye konuştu.

Veteriner Fakültesini birincilikle kazanan Helin Şaşi ise böylesine büyük bir ailenin parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Akademisyenler ve öğrenci velilerinin katıldığı tören, öğrencilerin beyaz önlük giyip mesleki yemin etmelerinin ardından aileleriyle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Veteriner Fakültesi'nde Beyaz Önlük Töreni - Son Dakika

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