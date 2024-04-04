Veysel Tiryaki, Altındağ Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Spotify, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisi sunmaya hazırlanıyor

Spotify, milyonlarca kullanıcısı ile en popüler dijital müzik uygulamalarından birisi. Şirket, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisi ile pazar payını artırmayı hedefliyor. Yeni planlar arasında sadece şarkı dinlemeye izin veren ve podcast içeriklerine erişim sağlamayan bir seçenek bulunuyor. Ayrıca, en yüksek fiyatlı seçenek olan 'Supremium' ile Hi-Fi dinleme imkanı sunulacak. Spotify'ın mevcut planlar için fiyat artışı yapmayı planladığı da iddia ediliyor. Zamın Türkiye'yi de etkileyip etkilemeyeceği ise henüz belirsiz.