Vezirköprü'de Spora İlk Adım Projesi - Son Dakika
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Vezirköprü'de Spora İlk Adım Projesi

Vezirköprü\'de Spora İlk Adım Projesi

Kaymakam Kaya, çocukların gelişimi için 'Spora İlk Adım' projesini inceledi ve destekledi.

31.12.2024 09:47
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Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla imzalanan "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü" ile 4. sınıflarda uygulanmaya başlanan "Spora İlk Adım" projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vezirköprü'de Zeki Cevher İlkokulunu ziyaret eden Kaya, proje hakkında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar'dan bilgi aldı.

Vezirköprü'nün spor altyapısına önemli katkılarda bulunarak, geleceğin başarılı sporcularının bu şehirden çıkmasını hedeflediklerini belirten Uyar, "Spor, bireylerin özgüven kazanmalarına, ekip çalışmasına ve sorumluluk bilinci kazanmalarına büyük katkı sağlıyor. Bakanlığımız tarafından hazırlanan proje kapsamında çocuklarımızın sadece fiziksel gelişimi değil, aynı zamanda mental gelişimleri de destekleniyor. Amacımız sağlıklı ve sportif bir nesil yetiştirmek. Projenin uygulanmasında Bakanlığımız başta olmak üzere İl Müdürlüğümüz ve Kaymakamımıza destekleri için teşekkür ederiz." dedi.

Proje çerçevesinde Vezirköprü ilçe merkezindeki ilkokullarda uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde öğrencilere futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, atletizm ve jimnastik gibi çeşitli spor dallarında eğitimler veriliyor.

Kaymakam Kaya'ya ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ulaşır ve Okul Müdürü Şadi Baş eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vezirköprü'de Spora İlk Adım Projesi - Son Dakika

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