Vietnam, Çin'den 10 Balıkçısını Serbest Bırakmasını İstedi - Son Dakika
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Vietnam, Çin'den 10 Balıkçısını Serbest Bırakmasını İstedi

Vietnam, Çin Sahil Güvenliği tarafından gözaltına alınan 10 balıkçının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

31.10.2024 18:18
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Vietnam, Çin'den, Hanoi'nin de hak iddia ettiği ve "Hoang Sa" olarak adlandırdığı, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda bulunan tartışmalı Paracel Adaları yakınlarında Çin Sahil Güvenliği tarafından gözaltına alınan 10 balıkçısını serbest bırakmasını istedi.

Vietnamlı merkezli VnExpress'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Doan Khac Viet, Çin'in, Vietnam'ın Hoang Sa takımadaları üzerindeki haklarına tamamen saygı göstermesi ve yasa dışı el konulan tüm balıkçı teknelerini ve gözaltına alınan balıkçıları derhal serbest bırakması gerektiğini belirtti.

Doan, "Hoang Sa Vietnam'a aittir. Vietnam, Hoang Sa takımadaları ve çevresindeki sular üzerinde egemenliğe, egemenlik haklarına ve yargı yetkisine sahiptir. Bunu birçok kez yineledik." dedi.

İhtilaflı sularda bulunan tartışmalı Paracel Adaları yakınlarında Vietnam'a ait balıkçı teknesine 30 Eylül'de saldırı düzenlenmiş, mürettebattan 10 kişi yaralanmıştı.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, söz konusu saldırıdan Çin'i sorumlu tutmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA

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