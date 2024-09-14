Vinç Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde demir yoluna kurulmak istenen portal vinçten düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Yeni Mahalle'de tren raylarının değişimi için portal vinç kurmaya çalışan işçiler Salih Çelik ve E.T, portal vincin bacaklarının ayrılması sonucu düşerek yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Salih Çelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze hastane morguna kaldırıldı.