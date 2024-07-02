Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 23 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonda hakkında çeşitli suçlardan 23 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?