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Viranşehir'de 27 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından, kentte uyuşturucuya karşı seferberlik düzeyinde başarı yakalayan güvenlik güçlerini kutladı.

Jandarma tarafından Viranşehir ilçesinde yapılan çalışmada 27 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, uyuşturucu satıcıları için Şanlıurfa'nın rahat hareket edebilecekleri bir yer olmadığını kaydetti.