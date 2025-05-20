Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Dereki Caddesi üzerinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olayda yaralanan B.K. (38), B.K. (18), A.K. (46), C.P. (65) ve M.N.P. (18) Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 11 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de Akrabalar Arasında Kavga: 5 Yaralı - Son Dakika
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