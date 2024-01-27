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Viranşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Viranşehir'de firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yaklaşık 3 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda hükümlü, dron ile takip edilerek yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Viranşehir\'de firari hükümlü yakalandı
27.01.2024 - 10:15,
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yaklaşık 3 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma devam etti.

Hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.K'nin Viranşehir ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi.

Ekipleri fark eden ve yakalanmamak için kırsal arazide kaçan hükümlü, jandarma ekiplerince dron ile takip edildi. Hükümlü, yaklaşık 3 saat süren ve 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

İ.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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