Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Yusuf Batar idaresindeki 48 ASJ 109 plakalı otomobil, Viranşehir- Mardin kara yolunun otogar kavşağında, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AJB 103 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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