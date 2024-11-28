Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi'nde henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, evinin önünde oynayan ve koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Onur Şeren'e çarptı.
Çevredekilerin Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Şeren, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de Minibüs Çocuğa Çarptı - Son Dakika
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