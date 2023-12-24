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Viranşehir'de suçlular yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı. Uygulamalarda 5 bin 300 kişi ve 1450 araç sorgulandı, 24 aranan zanlı yakalandı. Denetimlerde ise 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 9 şase kazıntı motosiklet, bir miktar uyuşturucu madde, 26 sentetik ecza maddeleri ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Viranşehir\'de suçlular yakalandı
24.12.2023 - 16:37,
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında yakalanan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve huzurun sağlanması aranan şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurların tespit edilmesi amacıyla, 26 ekip, 88 personelin katılımıyla 13-22 Aralık tarihleri arasında uygulama yapıldı.

Uygulamalarda 5 bin 300 kişi, 1450 araç sorgulandı, 24 aranan zanlı yakalandı, 10 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Denetimlerde, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 9 şase kazıntı motosiklet, bir miktar uyuşturucu madde, 26 sentetik ecza maddeleri ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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