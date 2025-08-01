Viranşehir\'de Tır Yangını Söndürüldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 47 ADN 098 plakalı tırın motor kısmında, araç Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda seyir halindeyken yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, tırı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar oluştu.
Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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