Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde 35 TEV 91 plakalı otomobil ile 47 NJ 669 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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