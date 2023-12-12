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Viranşehir'deki silahlı kavgada bir kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Viranşehir'deki silahlı kavgada bir kişi daha hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan M.Y'nin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Dün yaşanan olayda toplamda 4 kişi yaralanmıştı.

Viranşehir\'deki silahlı kavgada bir kişi daha hayatını kaybetti
12.12.2023 - 11:53,
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan M.Y'nin de hastanede hayatını kaybetmesiyle, ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İlçede dün akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, T.Y, M.Y, F.Y. ile A.Y. yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan T.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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Viranşehir, Şanlıurfa, Olaylar, Şiddet, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Viranşehir'deki silahlı kavgada bir kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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