Vivid Sidney Festivali Başladı

SİDNEY, 5 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Vivid Sidney ışık festivali kapsamındaki havai fişek gösterisi, 5 Haziran 2025.
Vivid Sidney festivali, yaratıcılık, yenilikçilik ve teknolojiyi bir araya getiren etkinlikleriyle bu yıl 23 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)
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