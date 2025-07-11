Viyana'da 9. OPEC Semineri

VİYANA, 11 Temmuz (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 9. OPEC Uluslararası Semineri, 10 Temmuz 2025.

Enerji sektöründe diyalog ve işbirliğinin en etkili platformlarından biri olan bu yılki OPEC Uluslararası Semineri'ne, OPEC üyesi ülkelerden çok sayıda bakanın yanı sıra, başlıca enerji üretici ve tüketici ülkelerden temsilciler, uluslararası kuruluş başkanları, enerji ve finans sektörlerinden yöneticiler ile uzmanlar ve akademisyenler katıldı. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)