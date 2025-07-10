Viyana'da OPEC Semineri Başladı

VİYANA, 10 Temmuz (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 9. OPEC Uluslararası Semineri'nin açılış töreninde konuşan OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays, 9 Temmuz 2025.

Enerji geçişi, piyasa istikrarı, enerji güvenliği, yatırım, teknoloji ve inovasyon gibi önemli başlıkları ele almak üzere küresel enerji liderlerini bir araya getiren 9. OPEC Uluslararası Semineri çarşamba günü başladı. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)