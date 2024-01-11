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Vize Belediye Başkanı, başarılı sporcuları tebrik etti

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Mesut Yıldız ile Floor Curlıng takımı sporcularını kabul etti. Özalp, sporcuları gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti ve Vize'nin spor alanında ön plana çıkmaya başladığını ifade etti. Ayrıca, takımın Zonguldak'ta yapılacak müsabakalarda Kırklareli'ni temsil edeceğini belirtti ve sporculara başarılar diledi.

Vize Belediye Başkanı, başarılı sporcuları tebrik etti
11.01.2024 - 13:39,
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Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, başarılı sporcularla bir araya geldi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Mesut Yıldız ile Floor Curlıng takımı sporcularını makamında kabul eden Özalp, sporcuları gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Vize'nin spor alanında da ön plana çıkmaya başladığını ifade eden Özalp, okullar arası Floor Curlıng müsabakalarında erkek ve karma takımı il birincisi ile kızlar takımı il üçüncüsü olduğunu anımsattı.

Takımın Zonguldak'ta yapılacak müsabakalarda Kırklareli'ni temsil edeceğini belirten Özalp, sporculara başarılar diledi.

"Ters evlenme" tiyatro oyunu sahnelendi

Lüleburgaz ilçesinde "ters evlenme" tiyatro oyunu sahnelendi.

Lüleburgaz Belediyesi tiyatro topluluğunca Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda Erdoğan Anıl Tekin'in yönetiminde oynan oyunu Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş'ın da izledi.

Gerenli, oyunun ardından tiyatroda sahne alan oyunculara çiçek takdim etti.

Kaynak: AA
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Ercan Özalp, Özalp, Vize, Spor, Güncel, Son Dakika

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