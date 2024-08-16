Vize Belediyesi 100. Yıl Sosyal Tesisi İnşaatını Sürdürüyor - Son Dakika
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Vize Belediyesi 100. Yıl Sosyal Tesisi İnşaatını Sürdürüyor

Vize Belediyesi 100. Yıl Sosyal Tesisi İnşaatını Sürdürüyor

Vize Belediyesi, 100. yıl sosyal tesisi yapım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ercan Özalp, yapılan çalışmaları takip ederek bilgi aldı. Tesiste 1000 metrekare kapalı ve 1000 metrekare açık alan düğün salonu bulunacak. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

16.08.2024 10:16
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Vize Belediyesince 100. yıl sosyal tesisi yapımı sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Sosyal tesis içerisinde 1000 metrekare kapalı ve 1000 metrekare açık alan düğün salonu yapıldığını ifade eden Özalp, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

1500 kişi kapasiteli modern düğün salonlarını kente kazandıracaklarını aktaran Özalp, "100. yıl sosyal tesisi projesi kapsamında kapalı ve açık düğün salonu yapımı hızlı bir şekilde ilerliyor. Projenin tamamlanmasının ardından ilçemize 1000 metrekare kapalı alan, 1000 metrekare açık alan üzerinde 1500 kişi kapasiteli bir tesisi ilçemize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

"Açık Hava Sinema Geceleri" sona erdi

Vize ilçesinde "Açık Hava Sinema Geceleri" son film gösterimiyle sona erdi.

Vize Belediyesince tören alanında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara yönelik "İksir" animasyon filminin gösterimi yapıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de etkinliğe katılarak çocuklar ve aileleriyle birlikte filmi izledi.

Özalp, filmin ardından yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamındaki açık hava sinema gecelerinin sona erdiğini belirtti.

Çocukların ve ailelerin yaz günlerini kültür ve sanat ile iç içe geçirmelerini sağladıklarını ifade eden Özalp, etkinliklere katılarak destek veren herkese teşekkür etti.

Halk oyunları kursu başladı

Vize Belediyesince açılan halk oyunları kursu başladı.

Belediye kapalı düğün salonunda gerçekleştirilen kursta, anaokul ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere Trakya roman, zeybek ve Karadeniz kategorilerinde eğitim veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, diğer kategorilerde de kursların başlayacağı kaydedildi.

Doğal gaz çalışmaları

Vize'de doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

GAZDAŞ ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde ana ve servis hatları çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ekiplerin çalışmalarını takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, Mehmet Akif Mahallesi'nde devam eden doğal gaz çalışmalarının sona ermek üzere olduğunu belirtti.

İlçenin tamamına doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Özalp, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vize Belediyesi 100. Yıl Sosyal Tesisi İnşaatını Sürdürüyor - Son Dakika

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