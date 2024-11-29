Vize\'de AFAD ve Yol Çalışmaları

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden'i makamında kabul etti.
Kaymakam Balaban, ziyarette Erden'den AFAD'ın bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, AFAD ekiplerine çalışmalarında başarı diledi.
Ziyarette, AFAD Şube Müdürü Cengiz Halit Şen'de bulundu.
Yol yapım çalışmaları
Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfaltlama ve parke taşı çalışmalarını yürütüyor.
Çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Ercan Özalp, altyapısı tamamlanan yollarda bakım ve onarımların yapıldığını belirtti.
Özalp, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.
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