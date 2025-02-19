Vize'de Kar Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerinde dikkatli olması uyarısında bulunuldu.