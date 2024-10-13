Vize'de Sosyal Tesis ve Projeler Devam Ediyor - Son Dakika
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Vize'de Sosyal Tesis ve Projeler Devam Ediyor

Vize Belediyesi 100. yıl sosyal tesisini tamamlamak üzere, 'Renklerin Serüveni' projesi hazırlanıyor.

13.10.2024 12:16
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Vize Belediyesince 100. yıl sosyal tesisinin inşası sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal tesis yapımının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

İnşaatın sona erdiğini ifade eden Özalp, çevre düzenlemesi ile açık alan düğün salonu yapımının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tesisi kısa sürede hizmete açmayı hedeflediklerini dile getiren Özalp, ilçeye güzel bir eser kazandırdıklarını söyledi.

"Renklerin Serüveni Kırklareli" Projesi

Vize'de "Renklerin Serüveni Kırklareli" Projesi ile boyama kitabı hazırlanıyor.

Vize Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Renklerin Serüveni Kırklareli" Projesi kapsamında hazırlanacak boyama kitabı ile Kırklareli'nin tarihi ve turistik mekanları, kültürel alanları ile doğal güzelliklerinin tanıtılması hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı açıklamada, kitabın metin ve boyama resimlerinin hazırlandığını belirtti.

Kitabın basılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile 81 il ve 957 ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini ifade eden Akdemir, boyama kitabı ile Kırklareli'nin tanıtılacağını söyledi.

Halk oyunları kursu devam ediyor

Vize ilçesinde çocuk ve yetişkinlere yönelik halk oyunları kursu sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, belediye kapalı düğün salonunda gerçekleştirilen kursları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özalp, ziyarette çocuk zeybek grubunun çalışmalarını izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vize'de Sosyal Tesis ve Projeler Devam Ediyor - Son Dakika

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