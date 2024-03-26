Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Evrenli köyündeki iftar programına katıldı.

Çanakkale Valiliği Dünya Yetimler Günü için İftar Programı Düzenledi

Çanakkale Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde her yıl Ramazan ayının 15'inde çeşitli etkinliklerle anılan Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenledi. Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş'ın da katıldığı programda, yetim çocuklar ve gençlerle bir araya gelindi ve oruç açıldı. Vali Aktaş, devletin çocuklara ve gençlere her zaman sahip çıkacağını belirterek, tüm yetim ve öksüz çocuklara sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayat diledi.