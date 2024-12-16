Vodafone Türkiye\'den Ödül

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Vodafone Türkiye, Türkiye İnsan Yönetimi Derneğinin (PERYÖN) İnsana Değer Ödülleri 2024'te, "İnsana Değerde Liderlik" kategorisinde büyük ödülü almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, insan kaynakları alanındaki yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaların ödüllendirildiği PERYÖN İnsana Değer Ödülleri 2024'te, "İnsana Değerde Liderlik" kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.

Vodafone, iş yapış şeklinin 3 ana hedefe dokunmasına özen gösteriyor.

Birinci hedefi "amaç odaklı çalışmak" olan Vodafone, herkesin dahil olduğu dijital bir ekosistem yaratmak, işlerini çevreyi de önemseyerek yapmak ve her alana dokunup fayda sağlamak için çalışıyor.

İkinci hedefini "en hızlı büyüyen mobil, sabit ve dijital servis sağlayıcısı olmak" olarak belirleyen Vodafone, yüzde 100 dijital yetkin bir şirket haline gelmek istiyor, müşteri deneyimini bütün ürün ve servis tasarımlarının merkezine koyuyor, kadınların güçlenmesi, gençlere dijital yetkinlik kazandırılması ve çevre gibi konularda projeler üretiyor.

Son olarak, "Müşteri", "Sadelik" ve "Büyüme" odaklarını merkezde tutan Vodafone, hayata geçirdiği tüm uygulamalarda bütünsel olarak ekosistemine katkı sağlamayı ve herkesi bunun bir parçası haline getirmeyi ilke ediniyor.

"PERYÖN İnsana Değer Ödüllerinde büyük ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, Vodafone Türkiye olarak, şirketin başarısının temelinin nitelikli ve motive çalışanlardan ve güçlü bir işveren markasından geçtiğine inandıklarını kaydetti.

Güler, "Bu doğrultuda, insan kaynakları stratejilerimiz, şirketimizin vizyonu, misyonu ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak tasarlandı. Amacımız, ekip arkadaşlarımızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak, yetenek yönetimini geliştirmek, çalışma ortamını sürekli iyileştirerek sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamak ve işveren markası algımızı en iyi haline getirmek." ifadesini kullandı.

Çalışan deneyimini ve bağlılığını artırmaya, dijital dönüşümü destekleyen bir iş kültürü oluşturmaya ve çeşitlilik, hakkaniyet, kapsayıcılığı teşvik etmeye odaklandıklarını aktaran Güler, "Şirketimizin 'Sadelik', 'Büyüme' ve 'Müşteri' öncelikleri ile doğrudan bağlantılı olan İK stratejilerimizin sektörümüzün prestijli ödül programlarından PERYÖN İnsana Değer Ödüllerinde büyük ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduk."değerlendirmesini yaptı.