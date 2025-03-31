Volkan Konak İçin Cenaze Töreni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın cenaze töreni yarın düzenlenecek.
Yapımcı Polat Yağcı, sosyal medya hesabından sanatçının cenaze program bilgilerini paylaştı.
Konak için yarın öğle namazını müteakip Levent Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedilecek.
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