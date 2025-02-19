Volkswagen Angola'da Fabrika Kuruyor

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LUANDA, 19 Şubat (Xinhua) -- Volkswagen Grubu Güney Afrika, Angola'da bir araç montaj fabrikası kurma niyetini açıkladı.

Angola'nın ulusal haber ajansı Angop'un bildirdiğine göre Angola'nın Güney Afrika Büyükelçiliği'nden yapılan basın açıklamasında Angola Büyükelçisi, Angola'daki potansiyel yatırım fırsatlarını görüşmek üzere şirketten bir heyetle bir araya geldi.

Volkswagen heyeti, toplantıda Angola'da montaj hattı kurarak faaliyetlerini genişletme imkanlarını araştırdı.

Açıklamada, "Güney Afrika'daki varlığını sağlamlaştıran Volkswagen, Angola öncelikli olmak üzere yeni pazarlara açılmayı hedefliyor" ifadeleri kullanıldı.

Şirket, Angola pazarında rekabetçi fiyatlar sunarak kaliteli araçlara yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor.

Volkswagen Grubu Güney Afrika, Alman Volkswagen Grubu'nun tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş.