Vucic, Kosova'da 'Statüko Ante' Talep Etti - Son Dakika
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Vucic, Kosova'da 'Statüko Ante' Talep Etti

Vucic, Kosova\'da \'Statüko Ante\' Talep Etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'daki gerginlikler nedeniyle AB aracılığıyla 'statüko ante' talep edecek.

13.09.2024 21:47
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda devam eden Belgrad- Priştine Diyalog Süreci'nde "statüko ante"ye (kriz öncesi durum) geri dönülmesini talep edeceklerini söyledi.

Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Kosova meselesinde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin ülkesinin almayı planladığı tedbirleri açıkladı.

Kosova meselesinde Sırbistan'ı memnun edecek bir çözümün olmadığını dile getiren Vucic, AB arabuluculuğunda devam eden Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin eylemlerinin ortadan kaldırılması amacıyla "statüko ante"ye geri dönülmesini talep edeceklerini belirtti.

Diyalog sürecinin devam edebilmesi için taleplerinin yerine getirilmemesi halinde kriz öncesi duruma dönülmesi için diplomatik bir kampanya başlatacaklarını kaydeden Vucic, Kosovalı Sırplara meclisten geçecek bir yasayla sosyal korunma sağlayacaklarını ifade etti.

Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki Sırp kurumlarının kapatılmasına izin vermeyeceklerini, Kosova'nın kuzeyinde özel bir savcılık bürosu açacaklarını aktardı.

Kosova'daki eğitim kurumlarını tanımayacaklarını belirten Vucic, "İlhak durumu gibi bir şey de yok zira bu Kosova'yı ülke olarak tanımak anlamına gelirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, tüm bu tedbirlere ilişkin AB ve ABD temsilcileriyle de görüşeceğini ve kasım sonuna kadar 60'dan fazla liderle bir araya gelmeyi planladığını sözlerine ekledi.

Kosova'nın son adımları yeni gerginliği tetikledi

Son dönemde Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait 5 belediye binası ile Sırbistan Postanesi ve Sırbistan'a ait "Posta Tasarruf Bankası"nın şubeleri Kosova kurumlarınca düzenlenen operasyonla kapatılmıştı.

Ayrıca Kosova Merkez Bankasının ülkede nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle, ülkede Sırp dinarının kullanımı sonlandırılmıştı.

Kosova-Sırbistan diyalog süreci

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.

Kaynak: AA

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