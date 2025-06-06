Vucic'ten İsrail'e Destek Açıklaması - Son Dakika
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Vucic'ten İsrail'e Destek Açıklaması

06.06.2025 16:54
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İsrail'e yardım gönderdiğini ve bu konuda eleştirildiğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların hemen ardından İsrail'e yardım gönderdiğini açıklayarak "Avrupa'da İsrail ile askeri mühimmat ticareti yapan tek kişiyim." dedi.

Vucic, İsrail'in The Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bugünlerde Sırbistan ile İsrail ilişkilerini öven açıklamalarda bulundu.

İsrail tarafından 8 Ekim 2023 akşamı mesaj aldıklarını aktaran Vucic, "'Hazırlıksız yakalandık, şunlara ihtiyacımız var' denildi. Ben de daha önce savunma bakanı olarak görev yaptım, işlerin nasıl yürüdüğünü biliyordum. 4 gün içinde bizden talep edilenleri toplamayı başardık." ifadelerini kullandı.

Vucic, "Avrupa'da İsrail ile askeri mühimmat ticareti yapan tek kişiyim. Bu yüzden meslektaşlarım tarafından sık sık eleştiriliyorum. Sırbistan'da durum her zaman aynı olacak. Yahudi halkı ve İsrail'e her zaman saygı gösterecek ve seveceğiz. Gerçekten demek istediğim bu, gerçekten hissettiğim de bu." diye konuştu.

İsrail temsilcisi basketbol takımlarının maçlarını başkent Belgrad'da yaptığı ve herhangi bir olay çıkmadığını dile getiren Vucic, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırplar tarafından yapılan Srebrenitsa soykırımına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak ilan edilmesine karşıt oy kullanan İsrail'e teşekkür etti.

Vucic, İsrail ile güçlü bağlar kurduklarını belirterek "İsrail'in ABD ile özel bir ilişkisi var ancak bunun dışında kendinizden başka gerçekten inandığınız biri var mı? Bugün, yalnızca kendinize inanabilirsiniz, başka kimseye değil. Bu yüzden kendinizi savunmak için olabildiğince güçlü olmak için elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

The Jerusalem Post da yayımladığı Vucic haberinde, Sırbistan'ın birçok alanda İsrail ile işbirliği içinde olduğuna işaret ederek, İsrail'in de Sırbistan'da yenilenebilir enerji, emlak ve yüksek teknoloji gibi kilit alanlarda önemli yatırımlar yaptığını aktardı.

Öte yandan, daha önce de Sırbistan'ın 2024'te İsrail'e silah satışının 23 milyon avroyu aştığı iddia edilmiş ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sırbistan, Orta Doğu, Politika, Savunma, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vucic'ten İsrail'e Destek Açıklaması - Son Dakika

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