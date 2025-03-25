Wang Wentao ve Tim Cook Beijing'de Görüştü

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Apple CEO'su Tim Cook ile Beijing'de bir araya geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede iki taraf, Apple'ın Çin'deki ticari gelişimi ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Wang, güçlü bir dayanıklılık ve canlılık sergileyen Çin ekonomisinin, inovasyon odaklı kalkınma için verimli bir zemin haline geldiğini söyledi.

Wang, Çin'in dünyaya açılımını genişletme, yabancı sermayeli işletmelere eşit şartlar sağlama ve bu işletmelerin ürünlerinin takas programları gibi tüketimi artırıcı politikalara eşit katılımını destekleme kararlılığını sarsılmaz şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Wang, Apple'ın Çin'deki yatırımlarını genişletmesi ve Çin pazarına derinlemesine entegre olarak pazarın gelişim fırsatlarını paylaşması temennisini de dile getirdi.

Ticaret savaşlarının kazananının olmadığını ve korumacılığın ileriye dönük bir yol sunmadığını vurgulayan Wang, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD arasındaki güçlendirilmiş ekonomik ve ticari işbirliğinin ekonomik ilkelerle uyumlu olduğunu, buna karşın bağların koparılması ve tedarik zincirinin bozulmasınınsa tüm tarafların çıkarlarına zarar vereceğini söyledi.

ABD tarafının tek taraflı gümrük vergisi artışları ve diğer kısıtlayıcı önlemlerinin dünya ekonomisi için belirsizlikler yarattığına dikkat çeken Wang, işletmeler için eşit diyalog yoluyla daha istikrarlı bir politika ortamı oluşturmak üzere ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Cook ise Çin'de araştırma ve geliştirme, tedarik zincirleri ve sosyal sorumluluk gibi sektörlerdeki yatırımlarını artırmaya devam ederek ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasını desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Cook, şirketin Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmede aktif rol almaya hazır olduğunu vurguladı.