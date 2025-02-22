Wang Yi ve Jaishankar G20'de Buluştu

Güncel

JOHANNESBURG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Zhang Yudong/Xinhua)