Weizmann Enstitüsü'ne Füze Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Weizmann Enstitüsü'ne Füze Saldırısı

16.06.2025 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın füze saldırısında Weizmann Bilim Enstitüsü hasar gördü; nükleer bağlantıları sorgulanıyor.

İran'ın füze saldırılarında hasar alan İsrail'in önde gelen araştırma merkezlerinden Weizmann Bilim Enstitüsünün, nükleer araştırmalar ve askeri projelerle bağlantılı olduğu iddiaları gündeme geldi.

1930'larda kurulan Weizmann Bilim Enstitüsü, adını, kuruluşun kurucusu, aynı zamanda İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olan siyonist hareketin önde gelen isimlerinden Chaim Weizmann'dan alıyor.

İsrail basınının, ülkenin "teknolojik omurgası" ve "stratejik üssü" olarak nitelediği enstitü, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerdeki araştırmalarıyla tanınıyor.

İsrail'in resmi söylemi, nükleer silah kapasitesine sahip olduğunu kabul etmemeye dayanıyor.

ABD merkezli "Nükleer Silahların Kontrolü için Wisconsin Projesi" ve Orta Doğu Politikaları Araştırmaları Enstitüsü (IRmep) gibi birçok kuruluşun çalışmalarında, Weizmann Enstitüsü, Negev Çölü'ndeki Dimona yakınlarında yer alan nükleer araştırma merkeziyle ilişkilendiriyor.

İsrail nükleer programının babası: Bergmann

İsrailli bilim insanı Ernst David Bergmann aynı zamanda İsrail "nükleer programının babası" olarak kabul ediliyor.

ABD'deki Cincinnati Üniversitesi ve İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesinin 2014'teki ortak çalışmasında, enstitünün temel araştırmalarına yön veren Bergmann'ın İsrail'in politikalarına etkisi değerlendirildi.

Buna göre, İsrail Atom Enerjisi Komisyonunun ilk başkanı olan Bergmann, İsrail'in nükleer silah geliştirme adımlarının temelinde nükleer fizik eğitimi almış İsrailli bilim insanlarının yetiştirilmesinin önemini vurguluyordu.

Dimona'daki nükleer araştırma merkezinin de kuruluşunda yer alan isimlerden biri olan Bergmann, ülkenin nükleer programını başlatmak ve geliştirmek için Weizmann Enstitüsündeki araştırma altyapısını ve insan kaynağını kullandı.

Bergmann, dönemin ABD hükümetinin atom bombaları hakkındaki Smyth raporunu yayımlamasının ardından bu konuyla ilgilenmeye başladı ve bu bağlamda eski Cumhurbaşkanı Weizmann ile anlaşarak enstitü personelinin nükleer kimya eğitimi almak üzere Fransa ve İsveç'e gönderilmesini sağladı.

Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) yoğun çabaları sayesinde 1994'te ABD yönetimi nükleer ve füze programlarıyla bağlantılı endüstrilere yönelik toplam dokuz süper bilgisayarın satışını onaylarken bunlar arasında İsrail'deki Technion Üniversitesi ve Kudüs İbrani Üniversitesi ile Weizmann Enstitüsü de yer aldı.

Enstitü, askeri projelerde de kilit rol oynuyor

Weizmann Enstitüsünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kurum İsrail'in en önemli bilimsel araştırma tesisi.

Enstitü, gelişmiş silah ve askeri teknoloji araştırmaları ve bunların geliştirilmesinde önemli rol oynuyor.

Enstitünün stratejik değeri, en ileri askeri AR-GE çalışmalarında yatıyor.

Weizmann Bilim Enstitüsü, İsrail ordusu ve İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems gibi önde gelen firmalarla ileri teknoloji geliştirme konusunda işbirliği yapıyor.

Yine enstitü, sitesinde yer alan bilgilere göre, İsrail'in dron teknolojisi, yapay zeka, siber güvenlik ve sinyal istihbaratının geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in orta kesimlerindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü büyük hasar gördü.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Weizmann Enstitüsü'ne Füze Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar Türk sporcular savaşın ortasında kaldı Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid’e şans dahi tanımadı Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı
Adıyaman’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga 10 yaralı Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Edin Dzeko’nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Tahran’dan kaçış Kilometrelerce kuyruk oluştu Tahran'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
Metroda ünlü var Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

21:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran’a saldırılarda ABD bize yardım ediyor
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor
20:53
İsrail, İran savaş uçaklarını vurdu
İsrail, İran savaş uçaklarını vurdu
18:49
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...
10:16
Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş
10:07
Akaryakıta okkalı bir zam daha Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
10:05
İran, MOSSAD casusunu idam etti
İran, MOSSAD casusunu idam etti
09:56
Fenerbahçe’nin yıldızları düğünde halay çekti
Fenerbahçe'nin yıldızları düğünde halay çekti
09:51
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
09:47
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
09:30
Nişanda şaka sınırlarını zorladı Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
09:17
Pezeşkiyan’dan ulusal birlik çağrısı
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı
09:01
İran’ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv’den ilk görüntüler
İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 21:59:55. #7.13#
SON DAKİKA: Weizmann Enstitüsü'ne Füze Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.