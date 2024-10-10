WhatsApp Dolandırıcılığı: 76 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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WhatsApp Dolandırıcılığı: 76 Şüpheli Yakalandı

WhatsApp Dolandırıcılığı: 76 Şüpheli Yakalandı

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 76 şüpheli gözaltına alındı, 1,2 milyar TL çalındı.

10.10.2024 12:30
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NEVŞEHİR merkezli 19 ilde WhatsApp üzerinden ulaştıkları yaklaşık bin 500 kişinin 1,2 milyar TL'sini dolandıran 76 şüpheli, gözaltına alındı.

Nevşehir'de mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden dolandırıcıların hedefi olup, 'görev tamamlayarak para kazanacağı' vaadiyle kandırılarak, şüphelilerin banka hesabına 259 bin 800 TL gönderen vatandaşın şikayeti sonrası Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurlara WhatsApp üzerinden yabancı numara ile ulaşan şüphelilerin ülke genelinde yaklaşık bin 500 kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları, elde ettikleri 1,2 milyar TL'yi kripto para borsalarında soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.

16 AY SÜREN TAKİP

Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında 'Projeli suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri gerekçesiyle Diyarbakır, Adana, Antalya, Ankara, Batman, Çorum, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Şırnak, Van ve Yalova'da toplam 95 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ÇETE LİDERİ BERBERMİŞ

Diyarbakır'da berberlik yaptığı belirlenen çete lideri M.D.Ş. ile 75 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 3 tabanca ile 396 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri sürerken, 8 firarinin de yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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